«Боже, ножки от ушей». Новое фото Загитовой в миниатюрном синьем платье вызвало массу восторгов

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую фотографию у себя в Instagram.

Спортсменка выложила фотографии в коротком синем платье на фоне новогодней елки. Снимки перепостил фанатский аккаунт Загитовой в Instagram.

Поклонники олимпийской фигуристки восторженно отреагировали на фотографии:

«Алина — идеал красоты и стиля! Фигура потрясающая, ножки самые красивые в мире! Юная несравненная красота», — написал один из болельщиков в комментариях.

«Каждый раз смотрю и радуюсь тому, что улыбка не сходит с лица Алинки!» — добавил другой подписчик.

«Боже, ножки от ушей!» — отреагировал еще один поклонник фигуристки.

Загитова не выступает на соревнованиях с 2019 года. С 2020 года она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.