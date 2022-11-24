Лопырева выложила фото с матча ЧМ-2022 в кофте с пикантным вырезом

Модель и телеведущая Виктория Лопырева в своих социальных сетях выложила фото с матча ЧМ-2022.

Девушка поделилась снимком в кофте с пикантным вырезом с матча Сенегал — Нидерланды (0:2).

Виктория Лопырева. Фото Соцсети

Ранее Лопырева показала, как проводит время в Катаре на ЧМ-2022.

В 2018 году Лопырева была послом ЧМ-2018, который проходил в России. Также она состояла в отношениях с футболистом столичного «Динамо» Федором Смоловым.

Чемпионат мира-2022 стартовал 20 ноября. Продлится турнир до 18 декабря.