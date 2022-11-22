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Лопырева показала, как проводит время в Катаре на ЧМ-2022

Галина Глазко
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Виктория Лопырева.
Фото Соцсети

Модель и телеведущая Виктория Лопырева в своих социальных сетях опубликовала видео, на котором показала, как проводит время в Катаре на чемпионате мира по футболу.

Россиянка посетила церемонию открытия, а также встретилась с известными футболистами Дидье Дрогба и Луишем Фигу.

В 2018 году Лопырева была послом ЧМ-2018, который проходил в России. Также она состояла в отношениях с футболистом столичного «Динамо» Федором Смоловым.

Чемпионат мира-2022 стартовал 20 ноября. Продлится турнир до 18 декабря.

Виктория Лопырева. ЛоВи прогноз. Чего ждет от ЧМ-2022 Виктория Лопырева

Чемпионат мира по футболу 2022
Виктория Лопырева
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