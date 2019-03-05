Лопырева призналась, почему улетела из Москвы и родила в Майами

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева рассказала о том, почему не осталась в Москве на роды. Девушку испугала российская зима, из-за чего она уговорила мужа улететь в Майами. У пары родился сын, которого назвали Марк Лионель.

- Первое время мне очень нравилось заниматься домом, готовить и принимать гостей, но все больше огорчало отсутствие солнечного света за окном, сухой воздух в доме (несмотря на всевозможные ионизаторы и увлажнители) и, самое противное - зимняя одежда и наши слишком короткие из-за холода прогулки по паркам Москвы, - приводит cosmo.ru слова Лопыревой. - Пока наденешь на себя все необходимое, пока доедешь куда-то, уже устала. Сначала я стойко делала вид, что всё отлично, но актриса из меня так себе, и спустя месяц у меня на лице было написано, что мне, мягко говоря, не очень.