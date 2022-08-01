Лопырева ответила на вопрос о личной жизни и назвала мужчин, от которых нужно бегать

Модель и телеведущая Виктория Лопырева в своих социальных сетях поделилась с подписчиками жизненным опытом.

«От каких мужчин надо бегать?» — задали ей вопрос.

«От тех, с кем плохо... скучно... небезопасно», — написала Лопырева.

Соцсети Виктории Лопыревой. Фото Соцсети

«Почему вы на свой день рождения, уже в который год, без вашего молодого человека?» — последовал следующий вопрос.

«У меня нет молодого человека», — рассмеялась 39-летняя модель.

Соцсети Виктории Лопыревой. Фото Соцсети

В 2018 году Лопырева была послом чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Также она ранее состояла в отношениях с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.