«Сами заделаем». Жена Карпина показала шуточную переписку с мужем о мальчике

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина показала шуточную переписку с мужем.

«Тут такой хорошенький мальчик ходит, ищет маму, уже готовый. Блондин, около 4 лет. Забрать?» — в шутку спросила Дарья.

«Нет, сами заделаем», — посмеялся Валерий.

«Ок, потом не жалуйся. Тут уже ходит и разговаривает», — предупредила жена.

«Да, но не мой!» — верно подметил муж.

«Поэтому есть шанс, что себя хорошо ведет и спит в садике. А у твоих все наоборот.

Ладно, сами так сами", — сдалась Дарья.

Валерий Карпин женат на Дарье с 2017 года. У пары есть общие дети — дочери Дарья и Александра.