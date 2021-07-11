«КП»: дочь Дмитрия Маликова встречается с хоккеистом Капризовым

Дочь Дмитрия Маликова Стефания встречается с российским хоккеистом, нападающим клуба НХЛ «Миннесота» Кириллом Капризовым, утверждает «Комсомольская правда».

Сейчас Кирилл и Стефания вместе отдыхают на Алтае и фотографируются на фоне одних и тех же пейзажей. Совместных снимков пара не публикует, но зато активно ставит лайки под фотографиями друг друга.

Капризову также приписывали отношения с фигуристкой Алиной Загитовой (в ту пору ей было 16 лет). Но Кирилл всегда это отрицал и уверял, что они просто приятели.

24-летний форвард стал лучшим среди всех дебютантов НХЛ в прошедшем сезоне по заброшенным шайбам (27), набранным очкам (51), голам в большинстве (восемь) и броскам в створ ворот (157), сыграв 55 матчей за «Миннесоту Уайлд». Он получил приз «Колдер Трофи».