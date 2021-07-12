Итальянская биатлонистка Вирер выложила фото в купальнике
06:00
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала новый пост в Instagram.
31-летняя спортсменка выложила фотографии в купальнике.
Доротея Вирер — трехкратная чемпионка мира по биатлону. В прошлом сезоне спортсменка стала пятой в общем зачете Кубка мира.
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