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Итальянская биатлонистка Вирер выложила фото в купальнике

06:00
Доротея Вирер. Фото Instagram
Доротея Вирер. Фото Instagram
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала новый пост в Instagram.

31-летняя спортсменка выложила фотографии в купальнике.

Публикация от ??? ??? ?? (@dorothea_wierer)

Доротея Вирер — трехкратная чемпионка мира по биатлону. В прошлом сезоне спортсменка стала пятой в общем зачете Кубка мира.

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Сергей Разин все материалы автора

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