«Бомбическая». Супруга Кокорина показала откровенную фотосессию в бикини на ниточках

Жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова в своем Instagram опубликовала несколько фотографий в купальнике.

Девушка выложила ряд снимков в зеленом купальнике, подчеркивающем ее фигуру.

«Бомбическая!» — отреагировал один из пользователей.

Дарья Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.