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«Бомбическая». Супруга Кокорина показала откровенную фотосессию в бикини на ниточках

15:24
Дарья Валитова. Фото Instagram
Дарья Валитова. Фото Instagram
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Жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова в своем Instagram опубликовала несколько фотографий в купальнике.

Девушка выложила ряд снимков в зеленом купальнике, подчеркивающем ее фигуру.

«Бомбическая!» — отреагировал один из пользователей.

Дарья Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.

Контракт футболиста с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

По информации «СЭ», на форварда претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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