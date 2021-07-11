«Бомбическая». Супруга Кокорина показала откровенную фотосессию в бикини на ниточках
15:24
Жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова в своем Instagram опубликовала несколько фотографий в купальнике.
Девушка выложила ряд снимков в зеленом купальнике, подчеркивающем ее фигуру.
«Бомбическая!» — отреагировал один из пользователей.
Дарья Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.
Контракт футболиста с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
По информации «СЭ», на форварда претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.
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