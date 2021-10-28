«Как считаете, похожи?» Жена Овечкина опубликовала фото сыновей в форме «Вашингтона»
Жена Овечкина опубликовала фото сыновей в форме «Вашингтона»
21:58
Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новый пост в Instagram.
Шубская выложила фото с детьми в форме «Вашингтона».
«Как считаете, похожи», — подписала фотографию Шубская.
Шубская и Овечкин поженились в августе 2016 года. У пары два сына — Сергей и Илья.
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