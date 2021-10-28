«Как считаете, похожи?» Жена Овечкина опубликовала фото сыновей в форме «Вашингтона»

Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новый пост в Instagram.

Шубская выложила фото с детьми в форме «Вашингтона».

«Как считаете, похожи», — подписала фотографию Шубская.

Шубская и Овечкин поженились в августе 2016 года. У пары два сына — Сергей и Илья.