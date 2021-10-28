«Грешница». Гимнастка Севастьянова оголила грудь в тонком бикини

Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она оголила грудь в бикини.

«Красиво ты вошла в мою грешную жизнь», — написала Севастьянова.

«Грешница», — написал в комментариях под постом один из пользователей.

26-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Европы.