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«Грешница». Гимнастка Севастьянова оголила грудь в тонком бикини

20:07
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она оголила грудь в бикини.

«Красиво ты вошла в мою грешную жизнь», — написала Севастьянова.

«Грешница», — написал в комментариях под постом один из пользователей.

26-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Европы.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CVkv9Pch_g3

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Евгений Петров все материалы автора
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