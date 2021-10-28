«Грешница». Гимнастка Севастьянова оголила грудь в тонком бикини
20:07
Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она оголила грудь в бикини.
«Красиво ты вошла в мою грешную жизнь», — написала Севастьянова.
«Грешница», — написал в комментариях под постом один из пользователей.
26-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Европы.
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