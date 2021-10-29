Русская девушка Норманна показала откровенное фото в бюстгальтере
09:26
Виолетта Грачева, девушка полузащитника «Норвича» Матиаса Норманна, опубликовала в Instagram новую фотографию.
28-летняя девушка выложила откровенное фото в бюстгальтере.
Виолетта Грачева. Фото Instagram
Добавим, что Instagram-аккаунт у Грачевой закрытый.
В конце августа 2021 года «Норвич» арендовал Норманна у «Ростова» до конца сезона-2021/22 с правом выкупа. 25-летний норвежец провел 5 матчей за английскую команду, на его счету 1 результативная передача.
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