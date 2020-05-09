Гимнастка Солдатова выложила фото в коротких шортах. Красота планетарного масштаба

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram. 21-летняя спортсменка показала фотографии в рубашке и коротких шортах. Эти кадры девушка сделала в постели.

«У меня день рождения уже 1 июня. Как думаете отменят ли самоизоляцию к этому времени?» — обратилась к подписчикам Солдатова.

«Я надеюсь, что и вы можете отпраздновать свой день рождения!» — ответили в комментариях спортсменке.

«Вы самая красивая гимнастка планеты», — отреагировал один из подписчиков Солдатовой.

«Такая красота незаконна!» Гимнастка Солдатова лишила фанатов покоя