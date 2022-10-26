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«Персики лучшего игрока планеты»: жена Месси похвасталась телом, приподняв свою кофту

Жена Месси показала новые фото в спортивном костюме
Виктория Кравченко
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Антонелла Рокуццо.
Фото Соцсети

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, опубликовала новые фотографии в социальных сетях. Она показала несколько снимков в голубом обтягивающем спортивном костюме.

Антонелла Рокуццо.
Антонелла Рокуццо.
Антонелла Рокуццо.
Антонелла Рокуццо.

Подписчики Рокуццо оценили ее снимки:

«Вот это формы, огонь!»

«Прекрасная женщина, следит за собой»

«Фигура невероятная».

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо в браке с 2017 года. Пара воспитывает троих сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.

В текущем сезоне 35-летний Месси провел за «ПСЖ» 11 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

Лионель Месси
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