«Персики лучшего игрока планеты»: жена Месси похвасталась телом, приподняв свою кофту
Жена Месси показала новые фото в спортивном костюме
Антонелла Рокуццо, жена нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, опубликовала новые фотографии в социальных сетях. Она показала несколько снимков в голубом обтягивающем спортивном костюме.
Антонелла Рокуццо.
Антонелла Рокуццо.
Подписчики Рокуццо оценили ее снимки:
«Вот это формы, огонь!»
«Прекрасная женщина, следит за собой»
«Фигура невероятная».
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо в браке с 2017 года. Пара воспитывает троих сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.
В текущем сезоне 35-летний Месси провел за «ПСЖ» 11 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.
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