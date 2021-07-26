Гимнастка Севастьянова показала откровенное фото в зеленом лифчике на тонких ниточках

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram.

26-летняя российская спортсменка показала подписчикам фотографию в купальнике с зеленым лифчиком на тонких ниточках. Девушка отдыхает в Монте-Карло (Монако).

«Этим летом я точно неравнодушна к зеленому цвету», — написала Севастьянова.

«Веревочка явно не выдерживает», — отреагировал один из пользователей в комментариях.

Севастьянова завершила профессиональную карьеру после Олимпиады-2012 в Лондоне (Англия).