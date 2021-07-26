Дочку Маликову застали на улице в объятиях Кирилла Капризова

Дочь Дмитрия Маликова, Стефанию, застали в объятиях звезды хоккея Кирилла Капризова рядом с «Кофеманией» в Москве. Пара, которая не спешит рассказывать публике о подробностях своего романа, не скрывала нежных чувств друг к другу, сообщает «СтарХит».

Кирилл Капризов со своей девушкой.

Официального заявления об отношениях Стеши и Кирилла не было, к тому же молодые люди пока не показывают совместных снимков.

Напомним, ранее Стефания состояла в отношениях с сыном миллиардера Владимира Груздева, а у Кирилла за плечами бурный, но непродолжительный роман со звездой шестого сезона шоу «Холостяк» Николь Сахтариди.