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Дочку Маликову застали на улице в объятиях Кирилла Капризова

20:01
Дочь Дмитрия Маликова. Фото Instagram Кирилл Капризов со своей девушкой.
Дочь Дмитрия Маликова. Фото Instagram
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Дочь Дмитрия Маликова, Стефанию, застали в объятиях звезды хоккея Кирилла Капризова рядом с «Кофеманией» в Москве. Пара, которая не спешит рассказывать публике о подробностях своего романа, не скрывала нежных чувств друг к другу, сообщает «СтарХит».

Кирилл Капризов со своей девушкой.
Кирилл Капризов со своей девушкой.

Официального заявления об отношениях Стеши и Кирилла не было, к тому же молодые люди пока не показывают совместных снимков.

Напомним, ранее Стефания состояла в отношениях с сыном миллиардера Владимира Груздева, а у Кирилла за плечами бурный, но непродолжительный роман со звездой шестого сезона шоу «Холостяк» Николь Сахтариди.

Дополнительная информация:

https://www.starhit.ru/novosti/sladkaya-parochka-steshu-malikovu-zastali-na-ulitse-v-obyyatiyah-kirilla-kaprizova-247529/

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Иван Шитик все материалы автора

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