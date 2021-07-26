Соперница Весниной итальянка Джорджи показала пресс в спортивном топике
03:30
Итальянская теннисистка Камила Джорджи опубликовала новый пост в Instagram.
29-летняя спортсменка опубликовала фото, на котором показала пресс в спортивном топике.
Джорджи — соперница россиянки Елены Весниной в 1/16 финала олимпийского турнира. Матч пройдет 26 июля и начнется в 5:00 мск.
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