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Соперница Весниной итальянка Джорджи показала пресс в спортивном топике

03:30
Камила Джорджи. Фото Instagram
Камила Джорджи. Фото Instagram
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Итальянская теннисистка Камила Джорджи опубликовала новый пост в Instagram.

29-летняя спортсменка опубликовала фото, на котором показала пресс в спортивном топике.

Публикация от ? Camila Giorgi ? (@camila_giorgi_official)

Джорджи — соперница россиянки Елены Весниной в 1/16 финала олимпийского турнира. Матч пройдет 26 июля и начнется в 5:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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