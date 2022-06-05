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Сегодня, 16:02

Журналистка, которую просили показать грудь, выложила фото тренировки в крошечном бикини

Читать «СЭ» в
Дилетта Леотта.
Фото Личные соцсети Дилетты Леотты
Дилетта Леотта.
Фото Личные соцсети Дилетты Леотты
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Итальянская ведущая Sky Sports Дилетта Леотта опубликовала фотографию в социальных сетях.

Девушка выложила фото с тренировки по йоге в крошечном черном бикини.

Дилетта Леотта. Фото Личные соцсети Дилетты Леотты
Дилетта Леотта.
Личные соцсети Дилетты Леотты

Напомним, что осенью 2019-го фанаты «Наполи» заметили журналистку рядом с трибунами и стали кричать ей «Покажи грудь!» Леотта проходила рядом с трибунами и в ответ опустила большой палец вниз, помахав им рукой.

Сейчас Леотта одна из самых популярных спортивных журналисток в Италии. Она ведет собственную передачу Linea Diletta на DAZN и берет интервью у ведущих игроков серии А.

Дилетта Леотта. Интимные фото итальянской ведущей слили в Сеть. Она плакала, но ее утешил Балотелли

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