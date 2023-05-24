Трусова впечатлила фанатов тремя откровенными образами с фотосессии

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. 18-летняя девушка показала три разных образа с фотосессии.

Фигуристка опубликовала снимки в коротком черном платье.

Также Трусова выложила фотографии в элегантном черном костюме.

Еще в одном посте спортсменка показала образ в длинной юбке, топе и перчатках.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.