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Сегодня, 21:04

«Бесподобная красотка»: Загитова похвасталась стройной фигурой в черном купальнике

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Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фотографии в соцсетях. Девушка поделилась снимками в черном купальнике с отдыха на яхте.

Подписчики в комментариях оценили фотографии фигуристки:

«Шикарно выглядишь».

«Бесподобная красотка».

«Это просто сногсшибательно».

20-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она не выступала с декабря 2019 года, когда заняла 6-е место в финале «Гран-при». Через несколько дней Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры.

Алина Загитова
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