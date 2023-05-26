Валиева опубликовала фото в голубом платье в горошек на берегу моря

Фигуристка Камила Валиева выложила новый снимок в своем Telegram-канале. Олимпийская чемпионка опубликовала фото в голубом платье на берегу моря.

«Красота повсюду», — подписала Валиева пост.

Подписчики оценили образ фигуристки:

«Ками, ты лучшая. Невероятная красавица».

«Красиво, ты вошла в мою грешную жизнь».

«Красотища, как и сама Камила, богиня».

В сезоне-2022/23 спортсменка выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали.