Валиева опубликовала фото в голубом платье в горошек на берегу моря
Фигуристка Камила Валиева выложила новый снимок в своем Telegram-канале. Олимпийская чемпионка опубликовала фото в голубом платье на берегу моря.
«Красота повсюду», — подписала Валиева пост.
Подписчики оценили образ фигуристки:
«Ками, ты лучшая. Невероятная красавица».
«Красиво, ты вошла в мою грешную жизнь».
«Красотища, как и сама Камила, богиня».
В сезоне-2022/23 спортсменка выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали.
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