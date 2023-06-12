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Сегодня, 15:56

«Лучшее фото, чем все эти MAXIM»: Медведева восхитила фанатов фото в купальнике

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила откровенное фото в купальнике.

«Лучшее фото, чем все эти MAXIM, фотографу отдельное спасибо, модель идеальная», — написали в комментариях под постом фигуристки в Telegram.

В 2022-м году Медведева снялась в откровенной фотосессии для журнала MAXIM.

Медведева является двукратной серебряной призеркой Игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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