«Очень сексуально». Медведева поразила подписчиков новым фото в купальнике

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новое фото у себя в соцсетях.

Девушка выложила откровенный снимок в красном купальнике с отдыха на Мальдивах.

«Финальный вечерок в этом кайфовом отеле», — написала спортсменка.

Подписчики Медведевой остались в восторге от нового поста фигуристки.

«Очень сексуально».

«Красотка, как всегда».

«Крашиха».

«И мое сердце остановилось...»

«Богиня, безумно красивая!»

23-летняя Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.