Медведева вслед за Туктамышевой снялась в откровенном виде в мужском журнале. Зачем это фигуристкам?

Двукратная чемпионка мира попала на обложку глянцевого издания в бикини, а среди других снимков есть фото топлес (правда спиной).

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева удивила многих поклонников, снявшись в откровенной фотосессии для мужского глянцевого журнала Maxim. Юбилейный номер выйдет 1 апреля, а пока что поклонникам фигуристки остается гадать, какие фото будут внутри, разглядывая обложку. На нем Медведева снята в красном нижнем белье, а вот на одном из фото, проникших в интернет, спортсменка лежит топлес на животе. Почти год назад еще одна известная фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, участвовала в подобной фотосессии. Что же заставляет известных спортсменок участвовать в подобных не самых однозначных мероприятиях?

Елизавета Туктамышева на обложке журнала Maxim.

Фотосессия Туктамышевой как способ продлить свою популярность

Туктамышева рассказывала в подкасте Ice Room, что сняться ей предложил главный редактор журнала — тот просто написал менеджеру фигуристки. «Вау, меня пригласили», — такие были первые эмоции Лизы.

Чемпионка мира несколько раз говорила, что она не стесняется своего тела — оно нетипично для современного фигурного катания, в котором часто выигрывают совсем юные спортсменки, которые еще не успели преодолеть переходный возраст со всеми сопутствующими изменениями. Туктамышева же, обладая вполне женской фигурой, мечтала сняться в подобной фотосессии: «Я давно об этом думала, что, если меня позовут сниматься для журнала Maxim, я соглашусь. У меня всегда была такая идея».

В общем, Лиза получила то, чего и хотела, — покрасовалась на обложке известного журнала, получила множество комплиментов (негативных комментариев тоже хватало) и повысила свою самооценку. Интересно, что фотосессия случилась перед чемпионатом мира-2021, где Туктамышева сенсационно стала второй, выиграв медаль такого крупного турнира впервые с 2015 года. Тот сезон получился практически отмененным из-за коронавируса, так что из всего списка международных стартов состоялись как раз стокгольмские соревнования.

Но Лиза напомнила о себе (по крайней мере в России) чуть раньше — в ноябре 2020-го она выиграла Rostelecom Cup, который проводился в формате национального турнира, но обыграла на нем Алену Косторную и Александру Трусову. После этого у нее появился, например, контракт с брендом спортивной одежды. Сама же фигуристка практически как никто другой подходила для такой съемки — на тот момент ей уже было 24 года, но Туктамышева все еще оставалась на топ-уровне, катала провокационные номера (по клипам Toxic Бритни Спирс и Destination Calabria Алекса Гаудино) и отличалась возрастом и внешним видом от младших соперниц по российской сборной.

Съемка — способ поднять самооценку

Евгения Медведева до сих пор официально является действующей спортсменкой, хотя не выступает уже два сезона. В последний раз фигуристка появлялась на публике не в шоу на Открытых прокатах сборной России в 2020 году, когда ее тренер Брайан Орсер не смог прилететь в Москву, а сама Женя очень неудачно откаталась в произвольной программе. Через несколько дней Медведева ушла обратно к тренеру Этери Тутберидзе, но так и не смогла поучаствовать в соревнованиях из-за травм и перенесенного коронавируса.

Евгения Медведева. Журнал Maxim

Впрочем, фигуристка в любом случае была и остается одной из самых известых в России и мире, так что жаловаться на непопулярность ей не приходится. Крупный контракт с производителем экипировки у нее закончился, но появилось сотрудничество с другими крупными брендами и еще куча более мелких партнерств. Медведеву позвали и в «Ледниковый период», где она выступала в паре с популярным блогером Даней Милохиным, и почти во все проходящие в межсезонье ледовые шоу. Она была в группе поддержки команды «Время первых» на Кубке Первого канала, брала интервью у спортсменов на чемпионате России и попробовала себя в роли телеведущей.

Недавно Женя выложила видео чувственного и вполне себе сексуального танца в стиле High Heels, а буквально через несколько дней объявила о съемке для журнала. Зачем все это, если фигуристка и так известна и поклонники о ней не забывают, а список контрактов только увеличивается? Тут время вспомнить, что девушки могут делать такое и для себя — потешить свое самолюбие, получить красивые фотографии, попробовать поэкспериментировать, наконец. «Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова! И спасибо ребятам из Maxim за такой интересный эксперимент», — написала Медведева в своем Telegram-канале.

Евгения Медведева на обложке журнала Maxim.

Туктамышева говорила, что в какой-то момент у нее возникли сомнения, стоит ли участвовать в такой фотосессии, — все-таки это достаточно компрометирующая съемка. Но, поговорив с агентами и представителями журнала, Лиза договорилась сделать фотосессию непошлой — все организовали так, чтобы было комфортно самой фигуристке.

— Когда я увидела фотографии для Maxim, у меня самооценка выше стала. Я поняла, что мое тело — красивое, — рассказывала Елизавета, подтверждая теорию, что спортсмены могут сниматься только ради того, чтобы потешить свое самолюбие. — Ты не всегда себя видишь со стороны и в какие-то моменты думаешь, может, как-то не так выглядишь, некрасивая, ужасная — бывают такие дни. Я распечатаю какую-нибудь фотографию, сделаю в черно-белом цвете. Посмотрю на нее, увижу, что это я, какой я могу быть, и это будет своего рода мотивация.

Евгения Медведева. Журнал Maxim

Туктамышева и Медведева — самые взрослые спортсменки в нашей сборной. И именно они осмелились поучаствовать в откровенном со всех точек зрения эксперименте. Пожалуй, можно предположить, что только ими дело не ограничится — в подобном теперь могут поучаствовать те же Алина Загитова или Алена Косторная. Если чемпионке Европы-2020 только относительно недавно исполнилось 18 (в августе прошлого года), то Загитова вполне может совсем скоро сделать нечто подобное, как и Туктамышева с Медведевой. Олимпийская чемпионка, не стесняясь, выкладывала в TikTok видео в купальнике, которое там даже заблокировали. Ничего такого в этом нет — если фотосессия сделана качественно и без откровенной пошлости, то останется только любоваться фотографиями и восхищаться российскими фигуристками и вне льда.