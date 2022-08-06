«Мини-дынечки». Фигуристка Худайбердиева выложила фото в облегающем топе
Фигуристка Елизавета Худайбердиева опубликовала откровенное фото в короткой юбке
Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева выложила новые фото у себя в соцсетях. Девушка опубликовала снимки в обтягивающем сиреневом топе с глубоким вырезом и белой мини-юбке.
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети
Подписчики фигуристки отреагировали на откровенный образ спортсменки:
«Мини-дынечки».
«Вау! Вот это образ, очень идет!»
«Какая женственная девушка. Бомба».
«Невероятная».
19-летняя Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. На чемпионате России-2022 они завоевали бронзовые медали.
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