«Мини-дынечки». Фигуристка Худайбердиева выложила фото в облегающем топе

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева выложила новые фото у себя в соцсетях. Девушка опубликовала снимки в обтягивающем сиреневом топе с глубоким вырезом и белой мини-юбке.

Елизавета Худайбердиева. Фото Соцсети

Елизавета Худайбердиева. Фото Соцсети

Подписчики фигуристки отреагировали на откровенный образ спортсменки:

«Мини-дынечки».

«Вау! Вот это образ, очень идет!»

«Какая женственная девушка. Бомба».

«Невероятная».