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Сегодня, 08:08

«Мини-дынечки». Фигуристка Худайбердиева выложила фото в облегающем топе

Фигуристка Елизавета Худайбердиева опубликовала откровенное фото в короткой юбке
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева выложила новые фото у себя в соцсетях. Девушка опубликовала снимки в обтягивающем сиреневом топе с глубоким вырезом и белой мини-юбке.

Елизавета Худайбердиева. Фото Соцсети
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети
Елизавета Худайбердиева. Фото Соцсети
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети

Подписчики фигуристки отреагировали на откровенный образ спортсменки:

«Мини-дынечки».

«Вау! Вот это образ, очень идет!»

«Какая женственная девушка. Бомба».

«Невероятная».

19-летняя Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. На чемпионате России-2022 они завоевали бронзовые медали.

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