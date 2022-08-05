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Теннисистка Веснина опубликовала фото в купальнике после бани

Читать «СЭ» в
Елена Веснина.
Фото Соцсети
Елена Веснина.
Фото Соцсети
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказал о своем отношение к русской бане.

Елена Веснина. Фото Соцсети
Елена Веснина.
Фото Соцсети

«Я никогда не была фанатом бани. Ходила только потому, что надо... Надо восстановиться перед сезоном, после тяжелой тренировочной или турнирной недели. Все тренеры, как один, твердили про баню. И только сейчас я поняла, какой же это кайф. Наверное, я просто не в тех местах парилась», — призналась Веснина своим подписчикам.

Напомним, на летних Олимпийских играх-2020 в Токио Веснина завоевала серебряную награду в миксте, ее партнером по паре был Аслан Карацев. После выступления на Олимпиаде Елена ни разу не выходила на корт.

Елена Веснина
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