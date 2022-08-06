Теннисистка Бушар показала фото в обтягивающих шортиках с плоским животиком

Канадская теннисистка Эжени Бушар в своих соцсетях опубликовала новый пост. Спортсменка показала фото в обтягивающих шортах, подчеркивающих ее фигуру, и черном топе.

Эжени Бушар. Фото Соцсети

28-летняя теннисистка является финалисткой Уимблдонского турнира 2014 года в одиночном разряде, полуфиналисткой двух турниров Большого шлема и победительницей двух турниров WTA. На данный момент она занимает 331-е место в рейтинге WTA.