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Сегодня, 11:32

«Русалочка». Загитова показала видео, как плавает в купальнике на отдыхе

Загитова показала видео, как плавает в купальнике на отдыхе
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала видео и фото с отдыха.

На видео девушка плавает в бассейне под дождем в черном купальнике.

Подписчики отреагировали на пост Загитовой:

«Красивый отдых!»

«Алина ты огонь».

«Ого вот это ветрище там!!! Алина очень привлекательно у тебя получается»

«Настоящая Русалочка».

«Вот это я понимаю Отдых!»

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Алина Загитова
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