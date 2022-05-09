«Русалочка». Загитова показала видео, как плавает в купальнике на отдыхе

Загитова показала видео, как плавает в купальнике на отдыхе

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала видео и фото с отдыха.

На видео девушка плавает в бассейне под дождем в черном купальнике.

Подписчики отреагировали на пост Загитовой:

«Красивый отдых!»

«Алина ты огонь».

«Ого вот это ветрище там!!! Алина очень привлекательно у тебя получается»

«Настоящая Русалочка».

«Вот это я понимаю Отдых!»

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.