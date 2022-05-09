«Русалочка». Загитова показала видео, как плавает в купальнике на отдыхе
Загитова показала видео, как плавает в купальнике на отдыхе
Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала видео и фото с отдыха.
На видео девушка плавает в бассейне под дождем в черном купальнике.
Подписчики отреагировали на пост Загитовой:
«Красивый отдых!»
«Алина ты огонь».
«Ого вот это ветрище там!!! Алина очень привлекательно у тебя получается»
«Настоящая Русалочка».
«Вот это я понимаю Отдых!»
Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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