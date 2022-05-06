«Наконец-то в купальнике». Гимнастка Севастьянова показала свою любимую фотографию

Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выложила в своем Telegram-канале новую фотографию в зеленом купальнике.

«Очень люблю эту фотографию. Она у меня, кстати, была на звездочке в «Звездах в Африке», — написала Севастьянова.

Подписчики гимнастки оценили ее образ:

«Наконец-то в купальнике».

«Wow. Beautiful».

Севастьянова является олимпийской чемпионкой-2012 по художественной гимнастике. На Играх в Лондоне она завоевала золото в групповом многоборье. После Олимпиады-2012 спортсменка завершила карьеру.

26-летняя гимнастка приняла участие в съемках второго сезона реалити-шоу «Звезды в Африке».