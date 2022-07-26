Евгения Медведева показала видео в порванных колготках

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала, какая неприятность случилась с ней на тренировке.

У нее порвались колготки.

«Если вы не знаете, что дарить фигуристке, то дарите бесшовное колготки», — отметила Медведева.

Напомним, что Евгения Медведева до сих пор официально не завершила профессиональную карьеру. 22-летняя фигуристка уже несколько лет не выступала на официальных стартах.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России.