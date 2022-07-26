Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 22:28

Евгения Медведева показала видео в порванных колготках

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Соцсети

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала, какая неприятность случилась с ней на тренировке.

У нее порвались колготки.

«Если вы не знаете, что дарить фигуристке, то дарите бесшовное колготки», — отметила Медведева.

Напомним, что Евгения Медведева до сих пор официально не завершила профессиональную карьеру. 22-летняя фигуристка уже несколько лет не выступала на официальных стартах.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России.

Евгения Медведева
0
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Почему Денис Черышев никому не нужен? Еще недавно звезде ЧМ-2018 собирались ставить памятник в Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Когда съездил в магазин за дровами»: Глушаков жестко подколол жену
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости