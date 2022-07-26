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Сегодня, 21:15

«Когда съездил в магазин за дровами»: Глушаков жестко подколол жену

Читать «СЭ» в
Ксения Коваленко.
Фото Соцсети
Ксения Коваленко.
Фото Соцсети
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал фото с супругой Ксенией Коваленко.

На фотографии запечатлено, как Ксения комфортно устроилась в тележке для покупок в магазине.

«Когда съездил в магазин за дровами», — в шутку написал Глушаков.

Ксения Коваленко. Фото Соцсети
Ксения Коваленко.
Фото Соцсети

У Дениса Глушакова две дочери Валерия и Александра от первого брака. Уже будучи в отношениях с Ксенией Коваленко, у пары родилась девочка, которую назвали Мила.

Денис Глушаков
Ксения Коваленко
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