«Когда съездил в магазин за дровами»: Глушаков жестко подколол жену

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал фото с супругой Ксенией Коваленко.

На фотографии запечатлено, как Ксения комфортно устроилась в тележке для покупок в магазине.

«Когда съездил в магазин за дровами», — в шутку написал Глушаков.

Ксения Коваленко. Фото Соцсети

У Дениса Глушакова две дочери Валерия и Александра от первого брака. Уже будучи в отношениях с Ксенией Коваленко, у пары родилась девочка, которую назвали Мила.