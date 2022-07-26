«Когда съездил в магазин за дровами»: Глушаков жестко подколол жену
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал фото с супругой Ксенией Коваленко.
На фотографии запечатлено, как Ксения комфортно устроилась в тележке для покупок в магазине.
«Когда съездил в магазин за дровами», — в шутку написал Глушаков.
Ксения Коваленко.
Фото Соцсети
У Дениса Глушакова две дочери Валерия и Александра от первого брака. Уже будучи в отношениях с Ксенией Коваленко, у пары родилась девочка, которую назвали Мила.
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