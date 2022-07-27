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Сегодня, 11:48

Парагвайская пловчиха показала туго обтянутые трусами ягодицы

Читать «СЭ» в
Луана Алонсо.
Фото Соцсети
Луана Алонсо.
Фото Соцсети
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Парагвайская пловчиха Луана Алонсо опубликовала новый пост в соцсетях. 18-летняя спортсменка показала подписчикам откровенное фото в черном купальнике в водоеме рядом с пляжем.

Пользователи в комментариях отметили ягодицы Алонсо, оставив несколько эмодзи персика.

На снимке девушка позирует в солнцезащитных очках.

Луана Алонсо принимала участие в соревнованиях по плаванию на 100 метров баттерфляем среди женщин на летней Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Луана Алонсо. Фото Соцсети
Луана Алонсо.
Фото Соцсети
Олимпиада
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