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Девушка Роналду порадовала подписчиков откровенным фото: в обтягивающих штанах в спортзале

19:24
Джорджина Родригес. Фото Instagram
Джорджина Родригес. Фото Instagram
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Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, порадовала подписчиков новым откровенным снимком. Она сфотографировалась в облегающих штанах в спортзале.

«Важность того, чтобы быть собой, заключается в принятии и признании того, кем мы являемся. У всех нас есть дар, поэтому всем нам есть чему научить, поделиться и есть чему поучиться у других. Это то, что делает нас уникальными и особенными», — подписала Джорджина снимок.

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