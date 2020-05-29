Девушка Роналду порадовала подписчиков откровенным фото: в обтягивающих штанах в спортзале

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, порадовала подписчиков новым откровенным снимком. Она сфотографировалась в облегающих штанах в спортзале.

«Важность того, чтобы быть собой, заключается в принятии и признании того, кем мы являемся. У всех нас есть дар, поэтому всем нам есть чему научить, поделиться и есть чему поучиться у других. Это то, что делает нас уникальными и особенными», — подписала Джорджина снимок.