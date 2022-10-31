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Женская лига

Сегодня, 09:15

Секс-символ ММА показала фото в еле прикрывающем грудь топе

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пейдж Ванзант.
Фото Соцсети

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новую фотографию на своей странице в социальной сети.

Она поделилась снимком в топе, который еле прикрывает ее грудь.

Пейдж Ванзант. Фото Соцсети
Пейдж Ванзант.
Фото Соцсети

Подспичики не оставили без внимания фотографию спортсменки:

«Ваш блог потрясающий»

«Великолепная девушка»

«Деликатес...»

11 июля 2020 года Ванзант проиграла Аманде Рибас на UFC 251, после чего покинула промоушен с рекордом 8-5-0. Она перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC, где провела два поединка, оба из которых проиграла.

Пейдж Ванзант
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