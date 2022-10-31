Лопырева показала фигуру в облегающем платье с глубоким вырезом
Модель и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала новый пост на своей странице в социальных сетях.
39-летняя россиянка выложила видео, на котором предстала в облегающем черном платье с глубоким вырезом и шнуровкой в интересных местах.
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети
Подписчики оценили фото Лопыревой:
«Какое у вас потрясающее платье»
«Ох, вы выглядите просто потрясающе»
«Глаз невозможно оторвать»
В 2018 году Лопырева была послом чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Также она ранее состояла в отношениях с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.
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