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Сегодня, 08:15

Русская бывшая девушка Норманна похвасталась формами в откровенном купальнике

Анна Горшкова
Корреспондент
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Виолетта Грачева.
Фото Соцсети

Виолетта Грачева, российская модель и бывшая возлюбленная хавбека «Динамо» Матиаса Норманна, опубликовала новую фотографию в социальных сетях.

Девушка показала подписчикам своих формы в откровенном купальнике.

Виолетта Грачева. Фото Соцсети
Виолетта Грачева.
Фото Соцсети

Подписчики оценили фотографию модели:

«Самая горячая»

«Безупречная русская красавица»

«Невероятно горячая и талантливая»

26-летний Норманн 6 сентября перешел из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В текущем сезоне норвежец провел 6 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями.

Матиас Норманн
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