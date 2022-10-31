Русская бывшая девушка Норманна похвасталась формами в откровенном купальнике

Виолетта Грачева, российская модель и бывшая возлюбленная хавбека «Динамо» Матиаса Норманна, опубликовала новую фотографию в социальных сетях.

Девушка показала подписчикам своих формы в откровенном купальнике.

Виолетта Грачева. Фото Соцсети

Подписчики оценили фотографию модели:

«Самая горячая»

«Безупречная русская красавица»

«Невероятно горячая и талантливая»

26-летний Норманн 6 сентября перешел из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В текущем сезоне норвежец провел 6 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями.