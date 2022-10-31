Русская бывшая девушка Норманна похвасталась формами в откровенном купальнике
Виолетта Грачева, российская модель и бывшая возлюбленная хавбека «Динамо» Матиаса Норманна, опубликовала новую фотографию в социальных сетях.
Девушка показала подписчикам своих формы в откровенном купальнике.
Виолетта Грачева.
Фото Соцсети
Подписчики оценили фотографию модели:
«Самая горячая»
«Безупречная русская красавица»
«Невероятно горячая и талантливая»
26-летний Норманн 6 сентября перешел из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В текущем сезоне норвежец провел 6 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями.
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