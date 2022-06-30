«Какая большая грудь». Бывшая жена Кокорина показала фото в купальнике на молнии

Дарья Валитова, бывшая жена российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка показала подписчикам фото в купальнике на молнии. На снимках девушка стоит с сапбордом — это доска, на которой плавают стоя.

Дарья Валитова. Личные соцсети Валитовой

Дарья Валитова. Личные соцсети Валитовой, Фото photo.khl.ru

Ранее Валитова показала фото в черных трусиках на пляже.

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом