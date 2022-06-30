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«Какая большая грудь». Бывшая жена Кокорина показала фото в купальнике на молнии

Бывшая супруга Кокорина опубликовала фото в купальнике на молнии
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Личные соцсети Валитовой
Дарья Валитова.
Фото Личные соцсети Валитовой
Дарья Валитова.
Фото Личные соцсети Валитовой, photo.khl.ru
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Дарья Валитова, бывшая жена российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка показала подписчикам фото в купальнике на молнии. На снимках девушка стоит с сапбордом — это доска, на которой плавают стоя.

Дарья Валитова. Фото Личные соцсети Валитовой
Дарья Валитова.
Личные соцсети Валитовой
Дарья Валитова. Фото Личные соцсети Валитовой, photo.khl.ru
Дарья Валитова.
Личные соцсети Валитовой, Фото photo.khl.ru

Ранее Валитова показала фото в черных трусиках на пляже.

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом

Александр Кокорин
Дарья Валитова
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Бывшая жена Кокорина показала фото в черных трусиках на пляже
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