«Красивее Памелы Андерсон». Бывшая жена Кокорина выложила фото в купальнике в стиле 90-х

Бывшая жена Александра Кокорина показала фото в купальнике в стиле 90-х

Бывшая жена российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях.

Девушка сделала фотосессию в пляжном костюме в стиле 90-х. Некоторые подписчики сравнили Валитову с героиней Памелы Андерсон в фильме «Спасатели Малибу».

Другие подписчики девушки написали «Самая самая красивая девушка на море», «Красивая» и «Горячий серфер».

Дарья Валитова. Личные соцсети Дарьи Валитовой

Напомним, Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, а в конце 2021 года стало известно об их расставании. У пары есть сын Майкл.