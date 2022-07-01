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«Красивее Памелы Андерсон». Бывшая жена Кокорина выложила фото в купальнике в стиле 90-х

Бывшая жена Александра Кокорина показала фото в купальнике в стиле 90-х
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Личные соцсети Дарьи Валитовой
Дарья Валитова.
Фото Личные соцсети Дарьи Валитовой
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Бывшая жена российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях.

Девушка сделала фотосессию в пляжном костюме в стиле 90-х. Некоторые подписчики сравнили Валитову с героиней Памелы Андерсон в фильме «Спасатели Малибу».

Другие подписчики девушки написали «Самая самая красивая девушка на море», «Красивая» и «Горячий серфер».

Дарья Валитова. Фото Личные соцсети Дарьи Валитовой
Дарья Валитова.
Личные соцсети Дарьи Валитовой

Напомним, Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, а в конце 2021 года стало известно об их расставании. У пары есть сын Майкл.

Александр Кокорин
Дарья Валитова
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