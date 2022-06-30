Бывшая жена Кокорина показала фото в черных трусиках на пляже
Бывшая жена Кокорина опубликовала фото в черном купальнике на пляже
Дарья Валитова, бывшая жена российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.
Девушка показала подписчикам фото в черном купальнике на пляже. На одном из кадров россиянка в черных очках держит в руках коктейль.
Дарья Валитова. Фото Личные соцсети Дарьи Валитовой
Личные соцсети Дарьи Валитовой
Дарья Валитова.
Личные соцсети Дарьи Валитовой
Ранее Кокорин выложил фото с чемпионкой мира по бальным танцам Тоней Худяковой.
Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.
Новости