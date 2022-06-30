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Бывшая жена Кокорина показала фото в черных трусиках на пляже

Бывшая жена Кокорина опубликовала фото в черном купальнике на пляже
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Личные соцсети Дарьи Валитовой
Дарья Валитова.
Фото Личные соцсети Дарьи Валитовой
Дарья Валитова.
Фото Личные соцсети Дарьи Валитовой
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Дарья Валитова, бывшая жена российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка показала подписчикам фото в черном купальнике на пляже. На одном из кадров россиянка в черных очках держит в руках коктейль.

Дарья Валитова. Фото Личные соцсети Дарьи Валитовой
Дарья Валитова. Фото Личные соцсети Дарьи Валитовой
Личные соцсети Дарьи Валитовой
Дарья Валитова. Фото Личные соцсети Дарьи Валитовой
Дарья Валитова.
Личные соцсети Дарьи Валитовой

Ранее Кокорин выложил фото с чемпионкой мира по бальным танцам Тоней Худяковой.

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.

Александр Кокорин
Дарья Валитова
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