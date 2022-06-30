Бывшая жена Кокорина показала фото в черных трусиках на пляже

Дарья Валитова, бывшая жена российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка показала подписчикам фото в черном купальнике на пляже. На одном из кадров россиянка в черных очках держит в руках коктейль.

Дарья Валитова. Фото Личные соцсети Дарьи Валитовой Личные соцсети Дарьи Валитовой

Дарья Валитова. Личные соцсети Дарьи Валитовой

Ранее Кокорин выложил фото с чемпионкой мира по бальным танцам Тоней Худяковой.

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.