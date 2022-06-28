Бывшая жена Кокорина выложила фото в купальнике с глубоким вырезом

Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка показала несколько своих фотографий с пляжа в эффектном купальнике с откровенным вырезом.

Дарья Валитова.

Ранее девушка показала подписчикам фотографии в розовом купальнике, продемонстрировав свою фигуру.

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.