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Сегодня, 21:59

Бывшая жена Кокорина выложила фото в купальнике с глубоким вырезом

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Дарья Валитова.
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Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка показала несколько своих фотографий с пляжа в эффектном купальнике с откровенным вырезом.

Дарья Валитова.
Дарья Валитова.

Ранее девушка показала подписчикам фотографии в розовом купальнике, продемонстрировав свою фигуру.

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.

Дарья Валитова
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