«Как купальник выдержал грудь?» Бывшая жена Кокорина показала фото в узком бикини

Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка показала подписчикам фотографии в розовом купальнике, продемонстрировав свою фигуру.

Пользователи оставили под снимками следующие комментарии:

«Отличный купальник! Вам идет!»

«Как купальник выдержал грудь?»

«Супер».

«Роза отлично смотрится для тебя, очень нежно!»

Дарья Валитова. Фото Личные соцсети Дарьи Валитовой Личные соцсети Дарьи Валитовой

Дарья Валитова. Личные соцсети Дарьи Валитовой

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.