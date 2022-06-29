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Сегодня, 05:06

Фигуристка Нугуманова выложила фото в розовом кружевном лифчике

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елизавета Нугуманова.
Фото Из соцсетей спортсменки
Елизавета Нугуманова.
Фото Из соцсетей спортсменки
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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новые фотографии в социальных сетях. Она сделала снимки в ОАЭ.

«Без фильтров... как там ярко. Дубай», — написала Нугуманова в комментарии к фотографии.

Елизавета Нугуманова.
Елизавета Нугуманова. Фото Из соцсетей спортсменки

Подписчики спортсменки остались под впечатлением. В комментариях они написали: «Шикарная», «Великолепная девочка», «Красавица», «Просто идеально».

Напомним, 19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.

Елизавета Нугуманова
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