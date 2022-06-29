Фигуристка Нугуманова выложила фото в розовом кружевном лифчике

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новые фотографии в социальных сетях. Она сделала снимки в ОАЭ.

«Без фильтров... как там ярко. Дубай», — написала Нугуманова в комментарии к фотографии.

Елизавета Нугуманова. Фото Из соцсетей спортсменки

Подписчики спортсменки остались под впечатлением. В комментариях они написали: «Шикарная», «Великолепная девочка», «Красавица», «Просто идеально».

Напомним, 19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.