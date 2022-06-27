«Ноги какие накаченные». Загитова опубликовала фото на вейксерфинге
Алина Загитова показала фото на вейксерфинге
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своих соцсетях.
20-летняя россиянка показала подписчикам, как катается на вейксерфе.
Пользователи Сети похвалили Загитову за интерес к данному виду спорта и отметили ее отличную физическую форму:
«Молодец!»
«Крутышка!»
«Ноги какие накаченные».
«Бегущая по волнам».
«А еще и красотка».
Алина Загитова.
Личные соцсети Алины Загитовой
Алина Загитова.
Личные соцсети Алины Загитовой
Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).
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