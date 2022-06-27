«Ноги какие накаченные». Загитова опубликовала фото на вейксерфинге

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своих соцсетях.

20-летняя россиянка показала подписчикам, как катается на вейксерфе.

Пользователи Сети похвалили Загитову за интерес к данному виду спорта и отметили ее отличную физическую форму:

«Молодец!»

«Крутышка!»

«Ноги какие накаченные».

«Бегущая по волнам».

«А еще и красотка».

Алина Загитова. Личные соцсети Алины Загитовой

Алина Загитова. Личные соцсети Алины Загитовой

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).