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Сегодня, 09:14

«Ноги какие накаченные». Загитова опубликовала фото на вейксерфинге

Алина Загитова показала фото на вейксерфинге
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алина Загитова.
Фото Личные соцсети Алины Загитовой
Алина Загитова.
Фото Личные соцсети Алины Загитовой
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Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своих соцсетях.

20-летняя россиянка показала подписчикам, как катается на вейксерфе.

Пользователи Сети похвалили Загитову за интерес к данному виду спорта и отметили ее отличную физическую форму:

«Молодец!»

«Крутышка!»

«Ноги какие накаченные».

«Бегущая по волнам».

«А еще и красотка».

Алина Загитова. Фото Личные соцсети Алины Загитовой
Алина Загитова.
Личные соцсети Алины Загитовой
Алина Загитова. Фото Личные соцсети Алины Загитовой
Алина Загитова.
Личные соцсети Алины Загитовой

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).

Алина Загитова
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