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Сегодня, 12:59

«Как эти ниточки грудь держат». Бывшая жена Кокорина выложила фото в миниатюрном купальнике

Бывшая жена Кокорина выложила откровенные фото в зеленом купальнике
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Дарья Валитова.
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Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях. Девушка показала подписчикам снимки в зеленом купальнике.

Пользователи положительно отреагировали на новое фото Валитовой.

«Как эти ниточки грудь держат. Очень красивая», — написали в комментариях.

«Зовите пожарных», — отреагировал другой пользователь.

«Очень хот», — оставил такой комментарий ab.adan834.

Дарья Валитова.
Дарья Валитова.

В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с Кокориным. У пары есть сын Майкл.

Александр Кокорин
Дарья Валитова
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