«Как эти ниточки грудь держат». Бывшая жена Кокорина выложила фото в миниатюрном купальнике

Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях. Девушка показала подписчикам снимки в зеленом купальнике.

Пользователи положительно отреагировали на новое фото Валитовой.

«Как эти ниточки грудь держат. Очень красивая», — написали в комментариях.

«Зовите пожарных», — отреагировал другой пользователь.

«Очень хот», — оставил такой комментарий ab.adan834.

Дарья Валитова.

В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с Кокориным. У пары есть сын Майкл.