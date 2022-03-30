«Как эти ниточки грудь держат». Бывшая жена Кокорина выложила фото в миниатюрном купальнике
Бывшая жена Кокорина выложила откровенные фото в зеленом купальнике
Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях. Девушка показала подписчикам снимки в зеленом купальнике.
Пользователи положительно отреагировали на новое фото Валитовой.
«Как эти ниточки грудь держат. Очень красивая», — написали в комментариях.
«Зовите пожарных», — отреагировал другой пользователь.
«Очень хот», — оставил такой комментарий ab.adan834.
Дарья Валитова.
В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с Кокориным. У пары есть сын Майкл.
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