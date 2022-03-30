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«Мучилась и страдала». Жена Сергачева рассказала о проблемах при переезде в США

Жена российского защитника «Тампы» Сергачева рассказала о проблемах, с которыми столкнулась при переезде в США
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елизавета Сергачева.
Фото Соцсети Елизаветы Сергачевой

Елизавета Сергачева, жена защитника «Тампы» Михаила Сергачева рассказала о том, с какими трудностями столкнулась при переезде в США.

«Когда переехала, этот период начался. Мне казалось, что со мной что-то не так, что все уже нашли свое дело, а я какая-то «лохушка». Теперь уже понимаю, что это было абсолютно нормальный период.
Я закончила университет, резко уехала в другую страну, этот кризис был неизбежен. Год примерно я просто мучилась и страдала. А потом решила взять и попробовать. Работала визажистом, продавала купальники, начала вести блог. А потом пошла на занятия по йоге», — написала у себя в соцсетях Сергачева.

Михаил Сергачев уехал в НХЛ в 2016 году. Изначально он выступал за «Монреаль», но в 2017 году перешел в «Тампу», где стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В сезоне-2021/22 россиянин набрал 33 (6+27) очка в 62 матчах.

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