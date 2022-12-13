Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Р§Рњ 2022
Главная
Женская лига

13 декабря, 21:34

Бывшая мисс Хорватии в откровенном наряде пришла на полуфинал ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ивана Кнолль.
Фото Соцсети
Ивана Кнолль.
Фото Соцсети
1/2

Бывшая мисс Хорватии, модель Ивана Кнолль, выложила новый пост в социальных сетях.

Он показала фотографии с трибун, придя на матч 1/2 финала ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Аргентины.

Ивана Кнолль. Фото Соцсети
Ивана Кнолль.
Фото Соцсети

Ранее девушка посещала все матчи хорватской сборной на турнире. И каждый раз она появлялась на трибуне в новом откровенном наряде.

Многие жители Катара призывали запретить девушке посещать матчи и арестовать ее за «вызывающий внешний вид».

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
14
2
Читайте также
Рудиша выжил после крушения самолета. Три года назад он остался жив после автокатастрофы
Тренер Гана снова в восторге от Павловича: «Бьет, как глухой. Он новый царь ММА»
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Sky News: жители Херсона пожаловались, что при украинских войсках жизнь стала хуже
Захарова упрекнула западные СМИ за молчание о крупнейшем разливе нефти в США
В ЛНР обнаружили останки погибших от фосфорного снаряда матери и ребенка
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/2 финала
Журналист Морган: «Величайший? Споров нет. Это Роналду»
Батистута — о выходе сборной Аргентины в финал ЧМ-2022: «Мечта продолжается»
Колосков — о победе Аргентины: «Месси в очередной раз проявил свою гениальность»
Жена Месси прокомментировала победу Аргентины над Хорватией на ЧМ-2022
Тальяфико — о болельщиках: «Кажется, что аргентинцев здесь больше, чем в Аргентине»
Де Пауль: «Я до сих пор не могу прийти в себя. Аргентина заслужила выход в финал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жена Михаила Сергачева сообщила о беременности
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости