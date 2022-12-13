Бывшая мисс Хорватии в откровенном наряде пришла на полуфинал ЧМ-2022

Бывшая мисс Хорватии, модель Ивана Кнолль, выложила новый пост в социальных сетях.

Он показала фотографии с трибун, придя на матч 1/2 финала ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Аргентины.

Ивана Кнолль. Фото Соцсети

Ранее девушка посещала все матчи хорватской сборной на турнире. И каждый раз она появлялась на трибуне в новом откровенном наряде.

Многие жители Катара призывали запретить девушке посещать матчи и арестовать ее за «вызывающий внешний вид».