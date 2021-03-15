«Моя нереалка!» Подписчики в восторге от нового фото Сотсковой

Бывшая фигуристка Мария Сотскова опубликовала 14 марта опубликовала новую фотографию в Instagram.

«Я умнее твоих дам, мне не нужно левых драм», — написала спортсменка.

Подписчики остались в восторге от фотографии. Они оставили свои комментарии к записи.

gallyamova: «Эта девочка была горячей штучкой».

riminu: «А это законно — такой быть?»

bondareva: «Моя нереалка!»

erkigre: «Какая ты красивая!»

all_in_fang: «Очень красивая вы девушка».

lin_du_sik_: «Маша, вы классная!»

20-летняя Мария Сотскова — серебряный призер финала Гран-при (2017), серебряный призер этапов Гран-при Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «Челленджер», серебряный (2018) и бронзовый призер чемпионата России (2017). 3 марта 2021 года было объявлено о ее дисквалификации на 10 лет за нарушение антидопинговых правил.