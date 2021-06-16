Жена Карпина считает, что Бузова пришла на ТВ устроить шоу

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, высказалась о ссоре в прямом эфире между певицей Ольгой Бузовой и комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Оля устроила шоу, она для этого туда и была приглашена. Звезды шоу-бизнеса везде и во всем хайпуют. Там нет никакой искренности. Все делается для того, чтобы тебя как можно дольше и активнее обсуждали. Ей это блестяще удалось. Там по-другому не пробиться и потом не удержаться.

Она — молодец! Добилась того, что нужно — уже второй день все говорят о ней», — написала супруга Карпина.

Также она поделилась мнением о самом Дмитрие Губерниеве.

«В юности была поклонницей биатлона и Дмитрия обожала. Но и сейчас не вижу в нем ничего отталкивающего. Иногда он говорит то, что многие просто не осмелились. Но это лично мое мнение! И я не люблю делать выводы о людях, кого не знаю хорошо лично. Мой муж тоже кому-то не нравится чисто по телеку», — написала Дарья Карпина в Instagram.

14 июня во время прямого эфира комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.