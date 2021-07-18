Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

«Шоколадная». Гимнастка Севастьянова похвасталась загаром в пятнистом купальнике

13:06
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Теги:

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый откровенный пост в своем Instagram.

26-летняя девушка сфотографировалась в коричневом купальнике в горошек, показав сильно загорелое тело крупным планом. Судя по геотегу, фото было сделано в Италии в Форте-деи-Марми.

«Шоколадная», — отреагировал один из подписчиков спортсменки в комментариях.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Докажу, что Тони — не уровень Хабиба». Махачев намерен поставить точку в истории вражды Фергюсона и Нурмагомедова
В Киеве выразили надежду на визит Шойгу в Мариуполь
Фото: младенца заморозили и выбросили в мусорный бак
Пенсионерка учинила кровавую расправу над сыном в Петербурге
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
3
Офсайд