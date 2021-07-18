«Шоколадная». Гимнастка Севастьянова похвасталась загаром в пятнистом купальнике

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый откровенный пост в своем Instagram.

26-летняя девушка сфотографировалась в коричневом купальнике в горошек, показав сильно загорелое тело крупным планом. Судя по геотегу, фото было сделано в Италии в Форте-деи-Марми.

«Шоколадная», — отреагировал один из подписчиков спортсменки в комментариях.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.