«Шоколадная». Гимнастка Севастьянова похвасталась загаром в пятнистом купальнике
13:06
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый откровенный пост в своем Instagram.
26-летняя девушка сфотографировалась в коричневом купальнике в горошек, показав сильно загорелое тело крупным планом. Судя по геотегу, фото было сделано в Италии в Форте-деи-Марми.
«Шоколадная», — отреагировал один из подписчиков спортсменки в комментариях.
Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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