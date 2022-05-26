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Сегодня, 14:10

«Это юбка или ее нет?» Загитова выложила зажигательный танец в необычном виде

Загитова показала подписчикам видео зажигательного танца в необычном виде
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео в социальных сетях.

20-летняя фигуристка выложила зажигательный танец в необычном виде.

Подписчики оценили видео фигуристки: «Красотуля», «Красивые ножки», «Пересмотрела сто раз», «Алиночка изящная и стильная», «Хороша чертовка», «Богиня», «Платье прекрасное!»

Загитова выиграла золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане и серебро в командных соревнованиях. На Играх-2022 в Пекине она работала в качестве журналиста.

Источник: https://t.me/azagitova_official/283
Фигурное катание
Алина Загитова
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